Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 16.322 0,73 BIST ANKARA 2.570 -0,50 BIST ANTALYA 2.646 -1,28 BIST BALIKESİR 2.092 -0,41 BIST BURSA 5.617 1,04 BIST DENIZLI 1.844 0,14 BIST ISTANBUL 1.948 -2,14 BIST IZMIR 3.864 -0,11 BIST KAYSERI 11.273 -1,90 BIST KOCAELI 5.172 -1,53 BIST KONYA 2.345 -0,27 BIST TEKIRDAĞ 11.906 2,96 BIST AYDIN 1.150 -1,63 BIST MANISA 1.512 -1,90 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) ??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi