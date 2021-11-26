Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA16.3220,73BIST ANKARA2.570-0,50BIST ANTALYA2.646-1,28BIST BALIKESİR2.092-0,41BIST BURSA5.6171,04BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|16.322
|0,73
|BIST ANKARA
|2.570
|-0,50
|BIST ANTALYA
|2.646
|-1,28
|BIST BALIKESİR
|2.092
|-0,41
|BIST BURSA
|5.617
|1,04
|BIST DENIZLI
|1.844
|0,14
|BIST ISTANBUL
|1.948
|-2,14
|BIST IZMIR
|3.864
|-0,11
|BIST KAYSERI
|11.273
|-1,90
|BIST KOCAELI
|5.172
|-1,53
|BIST KONYA
|2.345
|-0,27
|BIST TEKIRDAĞ
|11.906
|2,96
|BIST AYDIN
|1.150
|-1,63
|BIST MANISA
|1.512
|-1,90
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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