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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA16.4793,68BIST ANKARA2.6132,73BIST ANTALYA2.6953,16BIST BALIKESİR2.091-0,93BIST BURSA5.5343,94BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA16.4793,68
BIST ANKARA2.6132,73
BIST ANTALYA2.6953,16
BIST BALIKESİR2.091-0,93
BIST BURSA5.5343,94
BIST DENIZLI1.8580,02
BIST ISTANBUL1.9900,99
BIST IZMIR3.872-1,01
BIST KAYSERI11.5801,03
BIST KOCAELI5.2290,49
BIST KONYA2.369-0,28
BIST TEKIRDAĞ11.4740,42
BIST AYDIN1.1823,86
BIST MANISA1.554-0,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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