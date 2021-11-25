Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 16.479 3,68 BIST ANKARA 2.613 2,73 BIST ANTALYA 2.695 3,16 BIST BALIKESİR 2.091 -0,93 BIST BURSA 5.534 3,94 BIST DENIZLI 1.858 0,02 BIST ISTANBUL 1.990 0,99 BIST IZMIR 3.872 -1,01 BIST KAYSERI 11.580 1,03 BIST KOCAELI 5.229 0,49 BIST KONYA 2.369 -0,28 BIST TEKIRDAĞ 11.474 0,42 BIST AYDIN 1.182 3,86 BIST MANISA 1.554 -0,56 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi