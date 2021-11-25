Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA16.4793,68BIST ANKARA2.6132,73BIST ANTALYA2.6953,16BIST BALIKESİR2.091-0,93BIST BURSA5.5343,94BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|16.479
|3,68
|BIST ANKARA
|2.613
|2,73
|BIST ANTALYA
|2.695
|3,16
|BIST BALIKESİR
|2.091
|-0,93
|BIST BURSA
|5.534
|3,94
|BIST DENIZLI
|1.858
|0,02
|BIST ISTANBUL
|1.990
|0,99
|BIST IZMIR
|3.872
|-1,01
|BIST KAYSERI
|11.580
|1,03
|BIST KOCAELI
|5.229
|0,49
|BIST KONYA
|2.369
|-0,28
|BIST TEKIRDAĞ
|11.474
|0,42
|BIST AYDIN
|1.182
|3,86
|BIST MANISA
|1.554
|-0,56
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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