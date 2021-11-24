Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA15.6637,82BIST ANKARA2.5132,68BIST ANTALYA2.5951,33BIST BALIKESİR2.0661,68BIST BURSA5.4543,90BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|15.663
|7,82
|BIST ANKARA
|2.513
|2,68
|BIST ANTALYA
|2.595
|1,33
|BIST BALIKESİR
|2.066
|1,68
|BIST BURSA
|5.454
|3,90
|BIST DENIZLI
|1.852
|2,47
|BIST ISTANBUL
|1.981
|2,69
|BIST IZMIR
|3.940
|1,78
|BIST KAYSERI
|11.516
|0,77
|BIST KOCAELI
|5.374
|2,13
|BIST KONYA
|2.389
|1,79
|BIST TEKIRDAĞ
|11.448
|2,85
|BIST AYDIN
|1.149
|3,73
|BIST MANISA
|1.579
|1,75
??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:
1 Dolar = 12,73 Türk Lirası
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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