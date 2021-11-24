Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA15.6637,82BIST ANKARA2.5132,68BIST ANTALYA2.5951,33BIST BALIKESİR2.0661,68BIST BURSA5.4543,90BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA15.6637,82
BIST ANKARA2.5132,68
BIST ANTALYA2.5951,33
BIST BALIKESİR2.0661,68
BIST BURSA5.4543,90
BIST DENIZLI1.8522,47
BIST ISTANBUL1.9812,69
BIST IZMIR3.9401,78
BIST KAYSERI11.5160,77
BIST KOCAELI5.3742,13
BIST KONYA2.3891,79
BIST TEKIRDAĞ11.4482,85
BIST AYDIN1.1493,73
BIST MANISA1.5791,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title