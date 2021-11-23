Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 14.279 -0,92 BIST ANKARA 2.440 0,83 BIST ANTALYA 2.547 -1,77 BIST BALIKESİR 2.025 -1,81 BIST BURSA 5.119 2,50 BIST DENIZLI 1.821 -2,31 BIST ISTANBUL 1.925 1,46 BIST IZMIR 3.839 0,13 BIST KAYSERI 11.544 1,18 BIST KOCAELI 5.093 0,03 BIST KONYA 2.346 -3,57 BIST TEKIRDAĞ 11.071 0,46 BIST AYDIN 1.115 -1,17 BIST MANISA 1.523 1,26 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?



Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12 — Haberler (@Haberler) November 23, 2021 AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi