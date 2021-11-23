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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.279-0,92BIST ANKARA2.4400,83BIST ANTALYA2.547-1,77BIST BALIKESİR2.025-1,81BIST BURSA5.1192,50BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA14.279-0,92
BIST ANKARA2.4400,83
BIST ANTALYA2.547-1,77
BIST BALIKESİR2.025-1,81
BIST BURSA5.1192,50
BIST DENIZLI1.821-2,31
BIST ISTANBUL1.9251,46
BIST IZMIR3.8390,13
BIST KAYSERI11.5441,18
BIST KOCAELI5.0930,03
BIST KONYA2.346-3,57
BIST TEKIRDAĞ11.0710,46
BIST AYDIN1.115-1,17
BIST MANISA1.5231,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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