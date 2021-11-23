Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.279-0,92BIST ANKARA2.4400,83BIST ANTALYA2.547-1,77BIST BALIKESİR2.025-1,81BIST BURSA5.1192,50BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|14.279
|-0,92
|BIST ANKARA
|2.440
|0,83
|BIST ANTALYA
|2.547
|-1,77
|BIST BALIKESİR
|2.025
|-1,81
|BIST BURSA
|5.119
|2,50
|BIST DENIZLI
|1.821
|-2,31
|BIST ISTANBUL
|1.925
|1,46
|BIST IZMIR
|3.839
|0,13
|BIST KAYSERI
|11.544
|1,18
|BIST KOCAELI
|5.093
|0,03
|BIST KONYA
|2.346
|-3,57
|BIST TEKIRDAĞ
|11.071
|0,46
|BIST AYDIN
|1.115
|-1,17
|BIST MANISA
|1.523
|1,26
Dolar rekor kırarak 12 ?'yi gördü?— Haberler (@Haberler) November 23, 2021
Peki doların yükselişi sizce devam edecek mi? #Dolar #Dolar12
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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