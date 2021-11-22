Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.1981,64BIST ANKARA2.4321,25BIST ANTALYA2.5691,45BIST BALIKESİR2.0470,25BIST BURSA4.9345,03BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|14.198
|1,64
|BIST ANKARA
|2.432
|1,25
|BIST ANTALYA
|2.569
|1,45
|BIST BALIKESİR
|2.047
|0,25
|BIST BURSA
|4.934
|5,03
|BIST DENIZLI
|1.866
|0,57
|BIST ISTANBUL
|1.897
|1,17
|BIST IZMIR
|3.840
|2,16
|BIST KAYSERI
|11.296
|1,86
|BIST KOCAELI
|5.054
|1,96
|BIST KONYA
|2.441
|1,24
|BIST TEKIRDAĞ
|11.132
|6,71
|BIST AYDIN
|1.135
|4,08
|BIST MANISA
|1.509
|0,75
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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