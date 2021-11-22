Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.1981,64BIST ANKARA2.4321,25BIST ANTALYA2.5691,45BIST BALIKESİR2.0470,25BIST BURSA4.9345,03BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA14.1981,64
BIST ANKARA2.4321,25
BIST ANTALYA2.5691,45
BIST BALIKESİR2.0470,25
BIST BURSA4.9345,03
BIST DENIZLI1.8660,57
BIST ISTANBUL1.8971,17
BIST IZMIR3.8402,16
BIST KAYSERI11.2961,86
BIST KOCAELI5.0541,96
BIST KONYA2.4411,24
BIST TEKIRDAĞ11.1326,71
BIST AYDIN1.1354,08
BIST MANISA1.5090,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title