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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.1140,38BIST ANKARA2.3950,82BIST ANTALYA2.5290,24BIST BALIKESİR2.0590,19BIST BURSA4.6551,87BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA14.1140,38
BIST ANKARA2.3950,82
BIST ANTALYA2.5290,24
BIST BALIKESİR2.0590,19
BIST BURSA4.6551,87
BIST DENIZLI1.840-0,97
BIST ISTANBUL1.8820,30
BIST IZMIR3.7550,93
BIST KAYSERI11.0900,63
BIST KOCAELI4.9900,57
BIST KONYA2.4133,38
BIST TEKIRDAĞ10.1814,05
BIST AYDIN1.0912,37
BIST MANISA1.4930,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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