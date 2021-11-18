Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 13.893 -0,11 BIST ANKARA 2.345 0,15 BIST ANTALYA 2.517 0,11 BIST BALIKESİR 2.038 0,28 BIST BURSA 4.573 1,67 BIST DENIZLI 1.828 -0,28 BIST ISTANBUL 1.857 0,19 BIST IZMIR 3.712 -0,01 BIST KAYSERI 10.963 -0,93 BIST KOCAELI 4.928 -0,20 BIST KONYA 2.315 2,28 BIST TEKIRDAĞ 9.767 -0,44 BIST AYDIN 1.058 -0,70 BIST MANISA 1.465 -0,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi