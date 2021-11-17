Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA14.0351,18BIST ANKARA2.3330,89BIST ANTALYA2.5150,39BIST BALIKESİR2.0161,26BIST BURSA4.4450,47BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA14.0351,18
BIST ANKARA2.3330,89
BIST ANTALYA2.5150,39
BIST BALIKESİR2.0161,26
BIST BURSA4.4450,47
BIST DENIZLI1.8391,16
BIST ISTANBUL1.8400,73
BIST IZMIR3.7540,65
BIST KAYSERI11.098-0,01
BIST KOCAELI4.8881,72
BIST KONYA2.2650,07
BIST TEKIRDAĞ9.9362,41
BIST AYDIN1.067-0,04
BIST MANISA1.4660,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title