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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.795-1,71BIST ANKARA2.3410,35BIST ANTALYA2.534-0,29BIST BALIKESİR1.9930,06BIST BURSA4.5070,74BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA13.795-1,71
BIST ANKARA2.3410,35
BIST ANTALYA2.534-0,29
BIST BALIKESİR1.9930,06
BIST BURSA4.5070,74
BIST DENIZLI1.8380,87
BIST ISTANBUL1.8460,24
BIST IZMIR3.7680,06
BIST KAYSERI11.2580,10
BIST KOCAELI4.867-0,24
BIST KONYA2.272-0,61
BIST TEKIRDAĞ9.7790,13
BIST AYDIN1.085-0,56
BIST MANISA1.474-0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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