Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 13.795 -1,71 BIST ANKARA 2.341 0,35 BIST ANTALYA 2.534 -0,29 BIST BALIKESİR 1.993 0,06 BIST BURSA 4.507 0,74 BIST DENIZLI 1.838 0,87 BIST ISTANBUL 1.846 0,24 BIST IZMIR 3.768 0,06 BIST KAYSERI 11.258 0,10 BIST KOCAELI 4.867 -0,24 BIST KONYA 2.272 -0,61 BIST TEKIRDAĞ 9.779 0,13 BIST AYDIN 1.085 -0,56 BIST MANISA 1.474 -0,84 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi