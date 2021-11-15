Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.8513,00BIST ANKARA2.3322,51BIST ANTALYA2.5480,54BIST BALIKESİR1.9880,57BIST BURSA4.4671,74BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|13.851
|3,00
|BIST ANKARA
|2.332
|2,51
|BIST ANTALYA
|2.548
|0,54
|BIST BALIKESİR
|1.988
|0,57
|BIST BURSA
|4.467
|1,74
|BIST DENIZLI
|1.829
|0,53
|BIST ISTANBUL
|1.840
|3,19
|BIST IZMIR
|3.733
|2,00
|BIST KAYSERI
|11.270
|-0,65
|BIST KOCAELI
|4.934
|2,08
|BIST KONYA
|2.286
|-1,55
|BIST TEKIRDAĞ
|9.779
|0,50
|BIST AYDIN
|1.097
|1,33
|BIST MANISA
|1.464
|2,68
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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