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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.8513,00BIST ANKARA2.3322,51BIST ANTALYA2.5480,54BIST BALIKESİR1.9880,57BIST BURSA4.4671,74BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA13.8513,00
BIST ANKARA2.3322,51
BIST ANTALYA2.5480,54
BIST BALIKESİR1.9880,57
BIST BURSA4.4671,74
BIST DENIZLI1.8290,53
BIST ISTANBUL1.8403,19
BIST IZMIR3.7332,00
BIST KAYSERI11.270-0,65
BIST KOCAELI4.9342,08
BIST KONYA2.286-1,55
BIST TEKIRDAĞ9.7790,50
BIST AYDIN1.0971,33
BIST MANISA1.4642,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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