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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.6092,35BIST ANKARA2.2760,92BIST ANTALYA2.5280,44BIST BALIKESİR1.963-1,48BIST BURSA4.3401,13BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA13.6092,35
BIST ANKARA2.2760,92
BIST ANTALYA2.5280,44
BIST BALIKESİR1.963-1,48
BIST BURSA4.3401,13
BIST DENIZLI1.8230,48
BIST ISTANBUL1.7880,94
BIST IZMIR3.6702,52
BIST KAYSERI11.5510,00
BIST KOCAELI4.8961,78
BIST KONYA2.3582,40
BIST TEKIRDAĞ9.841-0,72
BIST AYDIN1.0990,91
BIST MANISA1.3970,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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