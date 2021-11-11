Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.6092,35BIST ANKARA2.2760,92BIST ANTALYA2.5280,44BIST BALIKESİR1.963-1,48BIST BURSA4.3401,13BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|13.609
|2,35
|BIST ANKARA
|2.276
|0,92
|BIST ANTALYA
|2.528
|0,44
|BIST BALIKESİR
|1.963
|-1,48
|BIST BURSA
|4.340
|1,13
|BIST DENIZLI
|1.823
|0,48
|BIST ISTANBUL
|1.788
|0,94
|BIST IZMIR
|3.670
|2,52
|BIST KAYSERI
|11.551
|0,00
|BIST KOCAELI
|4.896
|1,78
|BIST KONYA
|2.358
|2,40
|BIST TEKIRDAĞ
|9.841
|-0,72
|BIST AYDIN
|1.099
|0,91
|BIST MANISA
|1.397
|0,24
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500