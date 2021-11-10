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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.341-0,76BIST ANKARA2.241-1,01BIST ANTALYA2.523-0,70BIST BALIKESİR1.9481,80BIST BURSA4.298-0,05BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA13.341-0,76
BIST ANKARA2.241-1,01
BIST ANTALYA2.523-0,70
BIST BALIKESİR1.9481,80
BIST BURSA4.298-0,05
BIST DENIZLI1.826-0,89
BIST ISTANBUL1.758-0,23
BIST IZMIR3.535-1,14
BIST KAYSERI10.929-3,46
BIST KOCAELI4.741-1,14
BIST KONYA2.2510,11
BIST TEKIRDAĞ9.8890,34
BIST AYDIN1.081-1,59
BIST MANISA1.371-1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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