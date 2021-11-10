Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA13.341-0,76BIST ANKARA2.241-1,01BIST ANTALYA2.523-0,70BIST BALIKESİR1.9481,80BIST BURSA4.298-0,05BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|13.341
|-0,76
|BIST ANKARA
|2.241
|-1,01
|BIST ANTALYA
|2.523
|-0,70
|BIST BALIKESİR
|1.948
|1,80
|BIST BURSA
|4.298
|-0,05
|BIST DENIZLI
|1.826
|-0,89
|BIST ISTANBUL
|1.758
|-0,23
|BIST IZMIR
|3.535
|-1,14
|BIST KAYSERI
|10.929
|-3,46
|BIST KOCAELI
|4.741
|-1,14
|BIST KONYA
|2.251
|0,11
|BIST TEKIRDAĞ
|9.889
|0,34
|BIST AYDIN
|1.081
|-1,59
|BIST MANISA
|1.371
|-1,49
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
Haberi Kaydet
500