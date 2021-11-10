Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 13.341 -0,76 BIST ANKARA 2.241 -1,01 BIST ANTALYA 2.523 -0,70 BIST BALIKESİR 1.948 1,80 BIST BURSA 4.298 -0,05 BIST DENIZLI 1.826 -0,89 BIST ISTANBUL 1.758 -0,23 BIST IZMIR 3.535 -1,14 BIST KAYSERI 10.929 -3,46 BIST KOCAELI 4.741 -1,14 BIST KONYA 2.251 0,11 BIST TEKIRDAĞ 9.889 0,34 BIST AYDIN 1.081 -1,59 BIST MANISA 1.371 -1,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi