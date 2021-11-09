Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.9431,12BIST ANKARA2.2791,39BIST ANTALYA2.552-1,17BIST BALIKESİR1.931-0,33BIST BURSA4.3232,07BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.943
|1,12
|BIST ANKARA
|2.279
|1,39
|BIST ANTALYA
|2.552
|-1,17
|BIST BALIKESİR
|1.931
|-0,33
|BIST BURSA
|4.323
|2,07
|BIST DENIZLI
|1.861
|-1,29
|BIST ISTANBUL
|1.775
|1,11
|BIST IZMIR
|3.546
|0,53
|BIST KAYSERI
|11.483
|-2,22
|BIST KOCAELI
|4.793
|1,51
|BIST KONYA
|2.261
|-0,31
|BIST TEKIRDAĞ
|9.885
|0,57
|BIST AYDIN
|1.111
|-0,33
|BIST MANISA
|1.385
|0,44
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AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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