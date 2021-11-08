Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.6381,58BIST ANKARA2.2521,38BIST ANTALYA2.566-0,15BIST BALIKESİR1.935-0,14BIST BURSA4.2201,30BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.638
|1,58
|BIST ANKARA
|2.252
|1,38
|BIST ANTALYA
|2.566
|-0,15
|BIST BALIKESİR
|1.935
|-0,14
|BIST BURSA
|4.220
|1,30
|BIST DENIZLI
|1.892
|0,64
|BIST ISTANBUL
|1.750
|0,96
|BIST IZMIR
|3.544
|1,77
|BIST KAYSERI
|11.694
|-0,29
|BIST KOCAELI
|4.693
|0,61
|BIST KONYA
|2.266
|1,39
|BIST TEKIRDAĞ
|9.771
|-0,86
|BIST AYDIN
|1.119
|0,87
|BIST MANISA
|1.383
|0,92
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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