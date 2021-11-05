Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.509-0,49BIST ANKARA2.2290,34BIST ANTALYA2.5490,12BIST BALIKESİR1.937-0,21BIST BURSA4.1650,65BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.509
|-0,49
|BIST ANKARA
|2.229
|0,34
|BIST ANTALYA
|2.549
|0,12
|BIST BALIKESİR
|1.937
|-0,21
|BIST BURSA
|4.165
|0,65
|BIST DENIZLI
|1.884
|0,60
|BIST ISTANBUL
|1.721
|0,30
|BIST IZMIR
|3.462
|0,12
|BIST KAYSERI
|11.884
|1,53
|BIST KOCAELI
|4.678
|0,47
|BIST KONYA
|2.247
|1,01
|BIST TEKIRDAĞ
|9.902
|1,43
|BIST AYDIN
|1.119
|0,59
|BIST MANISA
|1.368
|0,53
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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