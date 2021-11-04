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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.6561,58BIST ANKARA2.2021,17BIST ANTALYA2.5561,47BIST BALIKESİR1.9391,61BIST BURSA4.1401,46BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA12.6561,58
BIST ANKARA2.2021,17
BIST ANTALYA2.5561,47
BIST BALIKESİR1.9391,61
BIST BURSA4.1401,46
BIST DENIZLI1.8771,53
BIST ISTANBUL1.7062,07
BIST IZMIR3.4321,48
BIST KAYSERI11.9322,33
BIST KOCAELI4.7120,94
BIST KONYA2.2152,48
BIST TEKIRDAĞ9.6041,49
BIST AYDIN1.1041,80
BIST MANISA1.3540,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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