Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST ADANA 12.289 -2,87 BIST ANKARA 2.142 -1,57 BIST ANTALYA 2.497 -0,29 BIST BALIKESİR 1.878 -0,61 BIST BURSA 4.029 -0,12 BIST DENIZLI 1.832 -1,71 BIST ISTANBUL 1.636 -1,13 BIST IZMIR 3.321 -2,99 BIST KAYSERI 11.534 1,38 BIST KOCAELI 4.547 -0,87 BIST KONYA 2.143 -1,80 BIST TEKIRDAĞ 9.486 -0,81 BIST AYDIN 1.069 -3,32 BIST MANISA 1.338 -1,75 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 545 bin liraya yükseldi Haberi Kaydet Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi