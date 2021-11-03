Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.289-2,87BIST ANKARA2.142-1,57BIST ANTALYA2.497-0,29BIST BALIKESİR1.878-0,61BIST BURSA4.029-0,12BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.289
|-2,87
|BIST ANKARA
|2.142
|-1,57
|BIST ANTALYA
|2.497
|-0,29
|BIST BALIKESİR
|1.878
|-0,61
|BIST BURSA
|4.029
|-0,12
|BIST DENIZLI
|1.832
|-1,71
|BIST ISTANBUL
|1.636
|-1,13
|BIST IZMIR
|3.321
|-2,99
|BIST KAYSERI
|11.534
|1,38
|BIST KOCAELI
|4.547
|-0,87
|BIST KONYA
|2.143
|-1,80
|BIST TEKIRDAĞ
|9.486
|-0,81
|BIST AYDIN
|1.069
|-3,32
|BIST MANISA
|1.338
|-1,75
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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