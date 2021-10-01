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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.383-0,47BIST ANKARA2.100-0,03BIST ANTALYA2.2960,09BIST BALIKESİR1.8880,72BIST BURSA3.704-0,45BIST DENIZLI1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)
BIST ADANA11.383-0,47
BIST ANKARA2.100-0,03
BIST ANTALYA2.2960,09
BIST BALIKESİR1.8880,72
BIST BURSA3.704-0,45
BIST DENIZLI1.8550,10
BIST ISTANBUL1.546-0,46
BIST IZMIR3.349-0,18
BIST KAYSERI10.489-1,17
BIST KOCAELI3.880-0,47
BIST KONYA2.248-0,78
BIST TEKIRDAĞ9.4290,89
BIST AYDIN1.150-0,59
BIST MANISA1.380-0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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Haber: Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi
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