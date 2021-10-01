Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.383 -0,47 BIST ANKARA 2.100 -0,03 BIST ANTALYA 2.296 0,09 BIST BALIKESİR 1.888 0,72 BIST BURSA 3.704 -0,45 BIST DENIZLI 1.855 0,10 BIST ISTANBUL 1.546 -0,46 BIST IZMIR 3.349 -0,18 BIST KAYSERI 10.489 -1,17 BIST KOCAELI 3.880 -0,47 BIST KONYA 2.248 -0,78 BIST TEKIRDAĞ 9.429 0,89 BIST AYDIN 1.150 -0,59 BIST MANISA 1.380 -0,50 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 496 bin 500 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler