Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.4940,85BIST ANKARA2.0750,12BIST ANTALYA2.2820,44BIST BALIKESİR1.8780,13BIST BURSA3.6721,18BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.494
|0,85
|BIST ANKARA
|2.075
|0,12
|BIST ANTALYA
|2.282
|0,44
|BIST BALIKESİR
|1.878
|0,13
|BIST BURSA
|3.672
|1,18
|BIST DENIZLI
|1.866
|0,13
|BIST ISTANBUL
|1.547
|0,41
|BIST IZMIR
|3.336
|-0,53
|BIST KAYSERI
|10.479
|0,52
|BIST KOCAELI
|3.868
|1,07
|BIST KONYA
|2.259
|-1,08
|BIST TEKIRDAĞ
|9.292
|0,52
|BIST AYDIN
|1.161
|0,05
|BIST MANISA
|1.387
|-4,71
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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