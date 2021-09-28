Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.392 -1,82 BIST ANKARA 2.051 -0,68 BIST ANTALYA 2.273 0,04 BIST BALIKESİR 1.821 -0,96 BIST BURSA 3.628 -0,64 BIST DENIZLI 1.823 -0,58 BIST ISTANBUL 1.530 -0,51 BIST IZMIR 3.312 -1,50 BIST KAYSERI 10.457 -2,59 BIST KOCAELI 3.820 -0,24 BIST KONYA 2.213 -0,54 BIST TEKIRDAĞ 8.973 -0,21 BIST AYDIN 1.167 -0,64 BIST MANISA 1.462 -0,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 497 bin 200 liraya geriledi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler