Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.6592,97BIST ANKARA2.0820,83BIST ANTALYA2.135-0,11BIST BALIKESİR1.841-0,10BIST BURSA3.6191,50BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.659
|2,97
|BIST ANKARA
|2.082
|0,83
|BIST ANTALYA
|2.135
|-0,11
|BIST BALIKESİR
|1.841
|-0,10
|BIST BURSA
|3.619
|1,50
|BIST DENIZLI
|1.818
|0,10
|BIST ISTANBUL
|1.549
|0,59
|BIST IZMIR
|3.336
|0,73
|BIST KAYSERI
|10.739
|0,11
|BIST KOCAELI
|3.833
|0,84
|BIST KONYA
|2.244
|-0,46
|BIST TEKIRDAĞ
|9.146
|1,21
|BIST AYDIN
|1.171
|1,19
|BIST MANISA
|1.432
|0,05
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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