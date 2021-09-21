Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.354 -0,08 BIST ANKARA 2.064 0,13 BIST ANTALYA 2.149 1,48 BIST BALIKESİR 1.840 0,43 BIST BURSA 3.498 -0,65 BIST DENIZLI 1.830 0,19 BIST ISTANBUL 1.537 0,58 BIST IZMIR 3.308 0,37 BIST KAYSERI 10.869 0,95 BIST KOCAELI 3.804 0,43 BIST KONYA 2.194 0,36 BIST TEKIRDAĞ 9.191 -0,31 BIST AYDIN 1.176 0,34 BIST MANISA 1.424 0,29 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 489 bin 435 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler