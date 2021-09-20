Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.424 -1,25 BIST ANKARA 2.056 -1,70 BIST ANTALYA 2.155 -1,37 BIST BALIKESİR 1.846 -1,39 BIST BURSA 3.534 -0,96 BIST DENIZLI 1.841 -2,14 BIST ISTANBUL 1.532 -1,18 BIST IZMIR 3.332 -1,28 BIST KAYSERI 10.758 -1,53 BIST KOCAELI 3.793 -1,16 BIST KONYA 2.204 -1,79 BIST TEKIRDAĞ 9.408 -1,75 BIST AYDIN 1.186 -1,14 BIST MANISA 1.419 -1,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler