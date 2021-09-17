Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.656-0,63BIST ANKARA2.0910,03BIST ANTALYA2.1991,82BIST BALIKESİR1.8730,19BIST BURSA3.5500,02BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.656
|-0,63
|BIST ANKARA
|2.091
|0,03
|BIST ANTALYA
|2.199
|1,82
|BIST BALIKESİR
|1.873
|0,19
|BIST BURSA
|3.550
|0,02
|BIST DENIZLI
|1.876
|-0,68
|BIST ISTANBUL
|1.550
|0,06
|BIST IZMIR
|3.384
|0,59
|BIST KAYSERI
|11.005
|-1,14
|BIST KOCAELI
|3.820
|-0,08
|BIST KONYA
|2.251
|0,04
|BIST TEKIRDAĞ
|9.578
|-0,20
|BIST AYDIN
|1.191
|-0,82
|BIST MANISA
|1.444
|-0,49
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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