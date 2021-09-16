Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.587 0,62 BIST ANKARA 2.116 0,18 BIST ANTALYA 2.186 -0,23 BIST BALIKESİR 1.878 -0,54 BIST BURSA 3.600 0,31 BIST DENIZLI 1.910 0,33 BIST ISTANBUL 1.556 0,31 BIST IZMIR 3.411 0,49 BIST KAYSERI 11.329 0,16 BIST KOCAELI 3.860 -0,12 BIST KONYA 2.275 -0,04 BIST TEKIRDAĞ 9.622 0,14 BIST AYDIN 1.215 -0,31 BIST MANISA 1.458 -0,47 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 487 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler