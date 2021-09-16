Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.5870,62BIST ANKARA2.1160,18BIST ANTALYA2.186-0,23BIST BALIKESİR1.878-0,54BIST BURSA3.6000,31BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.587
|0,62
|BIST ANKARA
|2.116
|0,18
|BIST ANTALYA
|2.186
|-0,23
|BIST BALIKESİR
|1.878
|-0,54
|BIST BURSA
|3.600
|0,31
|BIST DENIZLI
|1.910
|0,33
|BIST ISTANBUL
|1.556
|0,31
|BIST IZMIR
|3.411
|0,49
|BIST KAYSERI
|11.329
|0,16
|BIST KOCAELI
|3.860
|-0,12
|BIST KONYA
|2.275
|-0,04
|BIST TEKIRDAĞ
|9.622
|0,14
|BIST AYDIN
|1.215
|-0,31
|BIST MANISA
|1.458
|-0,47
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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