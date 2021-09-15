Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.7390,05BIST ANKARA2.1390,04BIST ANTALYA2.205-0,36BIST BALIKESİR1.902-0,29BIST BURSA3.603-0,23BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.739
|0,05
|BIST ANKARA
|2.139
|0,04
|BIST ANTALYA
|2.205
|-0,36
|BIST BALIKESİR
|1.902
|-0,29
|BIST BURSA
|3.603
|-0,23
|BIST DENIZLI
|1.909
|0,19
|BIST ISTANBUL
|1.563
|0,12
|BIST IZMIR
|3.419
|0,44
|BIST KAYSERI
|11.323
|0,74
|BIST KOCAELI
|3.862
|0,40
|BIST KONYA
|2.306
|1,29
|BIST TEKIRDAĞ
|9.634
|1,74
|BIST AYDIN
|1.227
|0,82
|BIST MANISA
|1.453
|0,10
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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