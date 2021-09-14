Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.739-0,27BIST ANKARA2.135-0,47BIST ANTALYA2.210-0,69BIST BALIKESİR1.911-0,83BIST BURSA3.6331,61BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.739
|-0,27
|BIST ANKARA
|2.135
|-0,47
|BIST ANTALYA
|2.210
|-0,69
|BIST BALIKESİR
|1.911
|-0,83
|BIST BURSA
|3.633
|1,61
|BIST DENIZLI
|1.911
|-0,25
|BIST ISTANBUL
|1.567
|-0,05
|BIST IZMIR
|3.408
|-0,06
|BIST KAYSERI
|11.276
|-1,36
|BIST KOCAELI
|3.849
|0,55
|BIST KONYA
|2.291
|-1,41
|BIST TEKIRDAĞ
|9.475
|0,33
|BIST AYDIN
|1.226
|-0,67
|BIST MANISA
|1.448
|0,77
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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