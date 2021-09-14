Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Değeri Günlük Değişim (%) BIST ADANA 11.739 -0,27 BIST ANKARA 2.135 -0,47 BIST ANTALYA 2.210 -0,69 BIST BALIKESİR 1.911 -0,83 BIST BURSA 3.633 1,61 BIST DENIZLI 1.911 -0,25 BIST ISTANBUL 1.567 -0,05 BIST IZMIR 3.408 -0,06 BIST KAYSERI 11.276 -1,36 BIST KOCAELI 3.849 0,55 BIST KONYA 2.291 -1,41 BIST TEKIRDAĞ 9.475 0,33 BIST AYDIN 1.226 -0,67 BIST MANISA 1.448 0,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri Altının kilogramı 485 bin 400 liraya yükseldi Haberler ›› Ekonomi ›› Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi - Haberler Ekonomi Çok Okunan Haberler