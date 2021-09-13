Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA11.8830,78BIST ANKARA2.1570,97BIST ANTALYA2.238-0,59BIST BALIKESİR1.9350,27BIST BURSA3.6040,72BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|11.883
|0,78
|BIST ANKARA
|2.157
|0,97
|BIST ANTALYA
|2.238
|-0,59
|BIST BALIKESİR
|1.935
|0,27
|BIST BURSA
|3.604
|0,72
|BIST DENIZLI
|1.931
|-0,26
|BIST ISTANBUL
|1.570
|0,46
|BIST IZMIR
|3.418
|0,91
|BIST KAYSERI
|11.499
|0,58
|BIST KOCAELI
|3.844
|0,39
|BIST KONYA
|2.333
|1,11
|BIST TEKIRDAĞ
|9.511
|0,39
|BIST AYDIN
|1.247
|0,27
|BIST MANISA
|1.441
|0,55
AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri
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