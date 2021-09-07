Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.115-0,14BIST ANKARA2.196-0,58BIST ANTALYA2.337-1,72BIST BALIKESİR1.954-0,32BIST BURSA3.5020,24BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.115
|-0,14
|BIST ANKARA
|2.196
|-0,58
|BIST ANTALYA
|2.337
|-1,72
|BIST BALIKESİR
|1.954
|-0,32
|BIST BURSA
|3.502
|0,24
|BIST DENIZLI
|1.969
|0,63
|BIST ISTANBUL
|1.592
|-0,11
|BIST IZMIR
|3.485
|-0,24
|BIST KAYSERI
|11.410
|-0,14
|BIST KOCAELI
|3.877
|0,12
|BIST KONYA
|2.375
|0,24
|BIST TEKIRDAĞ
|9.390
|-0,65
|BIST AYDIN
|1.285
|0,68
|BIST MANISA
|1.464
|-0,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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