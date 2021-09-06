Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.2180,02BIST ANKARA2.2130,37BIST ANTALYA2.3971,73BIST BALIKESİR1.9592,16BIST BURSA3.4440,67BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.218
|0,02
|BIST ANKARA
|2.213
|0,37
|BIST ANTALYA
|2.397
|1,73
|BIST BALIKESİR
|1.959
|2,16
|BIST BURSA
|3.444
|0,67
|BIST DENIZLI
|1.964
|0,63
|BIST ISTANBUL
|1.596
|0,47
|BIST IZMIR
|3.498
|1,16
|BIST KAYSERI
|11.487
|-0,44
|BIST KOCAELI
|3.869
|0,37
|BIST KONYA
|2.382
|-0,10
|BIST TEKIRDAĞ
|9.444
|0,77
|BIST AYDIN
|1.250
|0,88
|BIST MANISA
|1.468
|0,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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