Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.132-0,17BIST ANKARA2.198-0,65BIST ANTALYA2.369-0,61BIST BALIKESİR1.896-0,24BIST BURSA3.424-0,26BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.132
|-0,17
|BIST ANKARA
|2.198
|-0,65
|BIST ANTALYA
|2.369
|-0,61
|BIST BALIKESİR
|1.896
|-0,24
|BIST BURSA
|3.424
|-0,26
|BIST DENIZLI
|1.961
|-0,61
|BIST ISTANBUL
|1.590
|-0,47
|BIST IZMIR
|3.462
|-0,02
|BIST KAYSERI
|11.512
|-0,15
|BIST KOCAELI
|3.852
|-0,25
|BIST KONYA
|2.397
|-0,52
|BIST TEKIRDAĞ
|9.402
|-1,18
|BIST AYDIN
|1.238
|-0,31
|BIST MANISA
|1.447
|-0,41
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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