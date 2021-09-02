Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.1940,85BIST ANKARA2.2230,76BIST ANTALYA2.3630,35BIST BALIKESİR1.9070,73BIST BURSA3.4290,49BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.194
|0,85
|BIST ANKARA
|2.223
|0,76
|BIST ANTALYA
|2.363
|0,35
|BIST BALIKESİR
|1.907
|0,73
|BIST BURSA
|3.429
|0,49
|BIST DENIZLI
|1.981
|-0,21
|BIST ISTANBUL
|1.597
|0,24
|BIST IZMIR
|3.468
|0,55
|BIST KAYSERI
|11.605
|0,50
|BIST KOCAELI
|3.843
|0,79
|BIST KONYA
|2.379
|3,29
|BIST TEKIRDAĞ
|9.533
|0,88
|BIST AYDIN
|1.251
|-0,60
|BIST MANISA
|1.446
|0,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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