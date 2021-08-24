Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.0870,12BIST ANKARA2.2050,49BIST ANTALYA2.3183,45BIST BALIKESİR1.892-0,53BIST BURSA3.2990,30BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.087
|0,12
|BIST ANKARA
|2.205
|0,49
|BIST ANTALYA
|2.318
|3,45
|BIST BALIKESİR
|1.892
|-0,53
|BIST BURSA
|3.299
|0,30
|BIST DENIZLI
|1.987
|0,88
|BIST ISTANBUL
|1.582
|0,48
|BIST IZMIR
|3.484
|0,28
|BIST KAYSERI
|11.580
|-1,01
|BIST KOCAELI
|3.771
|0,78
|BIST KONYA
|2.281
|-0,09
|BIST TEKIRDAĞ
|9.418
|-0,43
|BIST AYDIN
|1.217
|-0,81
|BIST MANISA
|1.482
|-0,99
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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