Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.2061,15BIST ANKARA2.1941,19BIST ANTALYA2.2403,84BIST BALIKESİR1.9071,63BIST BURSA3.2840,04BIST DENIZLI1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.206
|1,15
|BIST ANKARA
|2.194
|1,19
|BIST ANTALYA
|2.240
|3,84
|BIST BALIKESİR
|1.907
|1,63
|BIST BURSA
|3.284
|0,04
|BIST DENIZLI
|1.970
|1,55
|BIST ISTANBUL
|1.572
|1,11
|BIST IZMIR
|3.493
|1,25
|BIST KAYSERI
|11.749
|-0,71
|BIST KOCAELI
|3.747
|0,46
|BIST KONYA
|2.298
|0,21
|BIST TEKIRDAĞ
|9.614
|-0,66
|BIST AYDIN
|1.233
|1,14
|BIST MANISA
|1.496
|3,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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