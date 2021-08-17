Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.170-0,61BIST ANKARA2.146-0,11BIST ANTALYA2.169-0,82BIST BALIKESİR1.899-1,32BIST BURSA3.3390,33BIST DENIZLI2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.170
|-0,61
|BIST ANKARA
|2.146
|-0,11
|BIST ANTALYA
|2.169
|-0,82
|BIST BALIKESİR
|1.899
|-1,32
|BIST BURSA
|3.339
|0,33
|BIST DENIZLI
|2.045
|0,92
|BIST ISTANBUL
|1.559
|0,30
|BIST IZMIR
|3.486
|0,12
|BIST KAYSERI
|11.888
|-0,18
|BIST KOCAELI
|3.783
|-0,53
|BIST KONYA
|2.352
|0,48
|BIST TEKIRDAĞ
|9.998
|3,67
|BIST AYDIN
|1.211
|-1,03
|BIST MANISA
|1.448
|0,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500