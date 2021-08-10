Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimGünlük DeğişimBIST ADANA12.45712.561-0,83BIST ANKARA2.1582.1520,28BIST ANTALYA2.2332.2180,68BIST BALIKESİR1.9221.9160,32BIST BURSA3.3493.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.457
|12.561
|-0,83
|BIST ANKARA
|2.158
|2.152
|0,28
|BIST ANTALYA
|2.233
|2.218
|0,68
|BIST BALIKESİR
|1.922
|1.916
|0,32
|BIST BURSA
|3.349
|3.295
|1,64
|BIST DENIZLI
|2.046
|2.047
|-0,03
|BIST ISTANBUL
|1.526
|1.523
|0,19
|BIST IZMIR
|3.474
|3.504
|-0,86
|BIST KAYSERI
|11.799
|11.746
|0,45
|BIST KOCAELI
|3.759
|3.765
|-0,15
|BIST KONYA
|2.355
|2.377
|-0,92
|BIST TEKIRDAĞ
|10.058
|10.023
|0,34
|BIST AYDIN
|1.249
|1.253
|-0,26
|BIST MANISA
|1.413
|1.411
|0,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500