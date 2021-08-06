Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışÖnceki KapanışGünlük Değişim (%)BIST ADANA12.94112.7381,59BIST ANKARA2.1522.1510,01BIST ANTALYA2.2402.256-0,71BIST BALIKESİR1.9121.945-1,70BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Önceki Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST ADANA
|12.941
|12.738
|1,59
|BIST ANKARA
|2.152
|2.151
|0,01
|BIST ANTALYA
|2.240
|2.256
|-0,71
|BIST BALIKESİR
|1.912
|1.945
|-1,70
|BIST BURSA
|3.293
|3.226
|2,05
|BIST DENIZLI
|1.979
|2.018
|-1,96
|BIST ISTANBUL
|1.516
|1.511
|0,28
|BIST IZMIR
|3.479
|3.492
|-0,37
|BIST KAYSERI
|11.951
|12.025
|-0,61
|BIST KOCAELI
|3.781
|3.797
|-0,42
|BIST KONYA
|2.390
|2.389
|0,02
|BIST TEKIRDAĞ
|9.995
|10.071
|-0,76
|BIST AYDIN
|1.235
|1.238
|-0,26
|BIST MANISA
|1.391
|1.403
|-0,86
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
Haber Yorumları
500