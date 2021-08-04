Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.6571,44BIST MANİSA1.4080,80BIST AYDIN1.249-0,05BIST ANKARA2.1340,80BIST ANTALYA2.281-0,64BIST BALIKESİR1.9270,43BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.657
|1,44
|BIST MANİSA
|1.408
|0,80
|BIST AYDIN
|1.249
|-0,05
|BIST ANKARA
|2.134
|0,80
|BIST ANTALYA
|2.281
|-0,64
|BIST BALIKESİR
|1.927
|0,43
|BIST BURSA
|3.261
|2,08
|BIST DENIZLI
|1.896
|2,12
|BIST ISTANBUL
|1.508
|0,79
|BIST IZMIR
|3.434
|1,24
|BIST KAYSERI
|11.530
|0,94
|BIST KOCAELI
|3.741
|0,82
|BIST KONYA
|2.424
|0,19
|BIST TEKIRDAĞ
|10.308
|0,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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