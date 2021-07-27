Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.9211,11BIST MANİSA1.466-0,51BIST AYDIN1.187-0,36BIST ANKARA1.9950,19BIST ANTALYA2.264-1,87BIST BALIKESİR1.819-0,09BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.921
|1,11
|BIST MANİSA
|1.466
|-0,51
|BIST AYDIN
|1.187
|-0,36
|BIST ANKARA
|1.995
|0,19
|BIST ANTALYA
|2.264
|-1,87
|BIST BALIKESİR
|1.819
|-0,09
|BIST BURSA
|2.970
|1,25
|BIST DENIZLI
|1.790
|2,02
|BIST ISTANBUL
|1.460
|0,03
|BIST IZMIR
|3.333
|-0,18
|BIST KAYSERI
|11.163
|-0,56
|BIST KOCAELI
|3.564
|-0,25
|BIST KONYA
|2.383
|-0,55
|BIST TEKIRDAĞ
|9.682
|0,34
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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