Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA12.9701,56BIST MANİSA1.4700,13BIST AYDIN1.2060,48BIST ANKARA1.996-0,06BIST ANTALYA2.310-1,94BIST BALIKESİR1.817-0,10BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.970
|1,56
|BIST MANİSA
|1.470
|0,13
|BIST AYDIN
|1.206
|0,48
|BIST ANKARA
|1.996
|-0,06
|BIST ANTALYA
|2.310
|-1,94
|BIST BALIKESİR
|1.817
|-0,10
|BIST BURSA
|2.948
|1,16
|BIST DENIZLI
|1.745
|0,49
|BIST ISTANBUL
|1.463
|-0,15
|BIST IZMIR
|3.346
|0,48
|BIST KAYSERI
|11.278
|0,26
|BIST KOCAELI
|3.589
|-0,08
|BIST KONYA
|2.451
|0,47
|BIST TEKIRDAĞ
|9.604
|-0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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