Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA13.3821,40BIST MANİSA1.4290,18BIST AYDIN1.206-0,13BIST ANKARA1.998-0,08BIST ANTALYA2.360-0,63BIST BALIKESİR1.805-0,94BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.382
|1,40
|BIST MANİSA
|1.429
|0,18
|BIST AYDIN
|1.206
|-0,13
|BIST ANKARA
|1.998
|-0,08
|BIST ANTALYA
|2.360
|-0,63
|BIST BALIKESİR
|1.805
|-0,94
|BIST BURSA
|2.892
|-0,10
|BIST DENIZLI
|1.714
|0,41
|BIST ISTANBUL
|1.478
|0,02
|BIST IZMIR
|3.299
|-0,19
|BIST KAYSERI
|11.203
|-1,26
|BIST KOCAELI
|3.602
|-0,77
|BIST KONYA
|2.355
|-0,41
|BIST TEKIRDAĞ
|9.598
|0,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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