Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA12.007-0,87BIST MANİSA1.433-0,05BIST AYDIN1.2430,40BIST ANKARA2.033-0,14BIST ANTALYA2.410-0,83BIST BALIKESİR1.818-0,85BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.007
|-0,87
|BIST MANİSA
|1.433
|-0,05
|BIST AYDIN
|1.243
|0,40
|BIST ANKARA
|2.033
|-0,14
|BIST ANTALYA
|2.410
|-0,83
|BIST BALIKESİR
|1.818
|-0,85
|BIST BURSA
|2.946
|-0,52
|BIST DENIZLI
|1.763
|-0,57
|BIST ISTANBUL
|1.493
|-0,36
|BIST IZMIR
|3.369
|0,22
|BIST KAYSERI
|10.729
|0,32
|BIST KOCAELI
|3.653
|0,10
|BIST KONYA
|2.409
|-1,89
|BIST TEKIRDAĞ
|9.544
|0,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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