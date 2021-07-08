Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA12.317-0,35BIST MANİSA1.453-0,35BIST AYDIN1.249-0,85BIST ANKARA2.045-0,56BIST ANTALYA2.452-1,40BIST BALIKESİR1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.317
|-0,35
|BIST MANİSA
|1.453
|-0,35
|BIST AYDIN
|1.249
|-0,85
|BIST ANKARA
|2.045
|-0,56
|BIST ANTALYA
|2.452
|-1,40
|BIST BALIKESİR
|1.838
|-1,07
|BIST BURSA
|2.986
|-1,14
|BIST DENIZLI
|1.785
|-0,86
|BIST ISTANBUL
|1.507
|-0,48
|BIST IZMIR
|3.398
|-0,69
|BIST KAYSERI
|11.044
|-2,81
|BIST KOCAELI
|3.665
|-0,33
|BIST KONYA
|2.532
|-0,47
|BIST TEKIRDAĞ
|9.503
|-0,58
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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