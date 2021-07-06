Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA12.6140,32BIST MANİSA1.4540,86BIST AYDIN1.278-0,34BIST ANKARA2.0740,08BIST ANTALYA2.5000,19BIST BALIKESİR1.8453,02BIST BURSA3.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.614
|0,32
|BIST MANİSA
|1.454
|0,86
|BIST AYDIN
|1.278
|-0,34
|BIST ANKARA
|2.074
|0,08
|BIST ANTALYA
|2.500
|0,19
|BIST BALIKESİR
|1.845
|3,02
|BIST BURSA
|3.009
|0,57
|BIST DENIZLI
|1.850
|5,46
|BIST ISTANBUL
|1.514
|0,12
|BIST IZMIR
|3.413
|-0,25
|BIST KAYSERI
|11.782
|1,46
|BIST KOCAELI
|3.700
|-0,06
|BIST KONYA
|2.531
|-0,54
|BIST TEKIRDAĞ
|9.592
|-0,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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