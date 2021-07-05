Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA12.4752,57BIST MANİSA1.4351,55BIST AYDIN1.2890,67BIST ANKARA2.0630,79BIST ANTALYA2.497-1,74BIST BALIKESİR1.7810,83BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.475
|2,57
|BIST MANİSA
|1.435
|1,55
|BIST AYDIN
|1.289
|0,67
|BIST ANKARA
|2.063
|0,79
|BIST ANTALYA
|2.497
|-1,74
|BIST BALIKESİR
|1.781
|0,83
|BIST BURSA
|2.984
|0,77
|BIST DENIZLI
|1.726
|0,94
|BIST ISTANBUL
|1.511
|0,94
|BIST IZMIR
|3.414
|1,15
|BIST KAYSERI
|11.689
|3,47
|BIST KOCAELI
|3.676
|0,27
|BIST KONYA
|2.552
|0,72
|BIST TEKIRDAĞ
|9.543
|1,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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