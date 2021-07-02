Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA11.629-1,35BIST MANİSA1.401-0,72BIST AYDIN1.281-1,82BIST ANKARA2.042-1,01BIST ANTALYA2.606-1,59BIST BALIKESİR1.7630,07BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|11.629
|-1,35
|BIST MANİSA
|1.401
|-0,72
|BIST AYDIN
|1.281
|-1,82
|BIST ANKARA
|2.042
|-1,01
|BIST ANTALYA
|2.606
|-1,59
|BIST BALIKESİR
|1.763
|0,07
|BIST BURSA
|2.908
|0,26
|BIST DENIZLI
|1.713
|-0,77
|BIST ISTANBUL
|1.492
|0,24
|BIST IZMIR
|3.377
|-0,88
|BIST KAYSERI
|11.017
|1,08
|BIST KOCAELI
|3.638
|-0,25
|BIST KONYA
|2.529
|-0,38
|BIST TEKIRDAĞ
|9.357
|-0,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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