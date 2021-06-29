Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA11.899-2,29BIST MANİSA1.386-1,49BIST AYDIN1.242-3,31BIST ANKARA2.066-0,86BIST ANTALYA2.414-3,47BIST BALIKESİR1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim
BIST ADANA11.899-2,29
BIST MANİSA1.386-1,49
BIST AYDIN1.242-3,31
BIST ANKARA2.066-0,86
BIST ANTALYA2.414-3,47
BIST BALIKESİR1.772-1,47
BIST BURSA2.850-1,31
BIST DENIZLI1.678-3,06
BIST ISTANBUL1.469-1,77
BIST IZMIR3.322-1,35
BIST KAYSERI10.3390,32
BIST KOCAELI3.576-0,75
BIST KONYA2.410-1,51
BIST TEKIRDAĞ9.149-1,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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