Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA12.525-1,98BIST MANİSA1.4451,06BIST AYDIN1.3210,19BIST ANKARA2.129-0,55BIST ANTALYA2.611-2,00BIST BALIKESİR1.8430,23BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|12.525
|-1,98
|BIST MANİSA
|1.445
|1,06
|BIST AYDIN
|1.321
|0,19
|BIST ANKARA
|2.129
|-0,55
|BIST ANTALYA
|2.611
|-2,00
|BIST BALIKESİR
|1.843
|0,23
|BIST BURSA
|2.959
|-0,07
|BIST DENIZLI
|1.848
|0,30
|BIST ISTANBUL
|1.530
|-0,48
|BIST IZMIR
|3.473
|-0,05
|BIST KAYSERI
|9.901
|-0,63
|BIST KOCAELI
|3.729
|-0,44
|BIST KONYA
|2.574
|-2,60
|BIST TEKIRDAĞ
|9.604
|1,45
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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