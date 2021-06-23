Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA13.3670,01BIST MANİSA1.4231,66BIST AYDIN1.3290,87BIST ANKARA2.1400,66BIST ANTALYA2.690-0,10BIST BALIKESİR1.8410,15BIST BURSA2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Değeri
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|13.367
|0,01
|BIST MANİSA
|1.423
|1,66
|BIST AYDIN
|1.329
|0,87
|BIST ANKARA
|2.140
|0,66
|BIST ANTALYA
|2.690
|-0,10
|BIST BALIKESİR
|1.841
|0,15
|BIST BURSA
|2.975
|0,51
|BIST DENIZLI
|1.853
|0,48
|BIST ISTANBUL
|1.536
|0,50
|BIST IZMIR
|3.494
|0,89
|BIST KAYSERI
|9.976
|0,64
|BIST KOCAELI
|3.761
|0,60
|BIST KONYA
|2.711
|0,01
|BIST TEKIRDAĞ
|9.422
|1,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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