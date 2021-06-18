Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük DeğişimBIST ADANA13.3790,48BIST MANİSA1.3580,57BIST AYDIN1.305-1,58BIST ANKARA2.122-0,59BIST ANTALYA2.7330,83BIST BALIKESİR1.8500,13BIST BURSA2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son DeğeriGünlük Değişim
BIST ADANA13.3790,48
BIST MANİSA1.3580,57
BIST AYDIN1.305-1,58
BIST ANKARA2.122-0,59
BIST ANTALYA2.7330,83
BIST BALIKESİR1.8500,13
BIST BURSA2.938-0,20
BIST DENIZLI1.861-0,37
BIST ISTANBUL1.518-0,49
BIST IZMIR3.493-1,12
BIST KAYSERI9.6840,48
BIST KOCAELI3.744-0,57
BIST KONYA2.916-5,45
BIST TEKIRDAĞ8.981-0,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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